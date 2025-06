Überholvorgang geht schief: Motorradfahrer über Haube geschleudert

Magdeburg - Ein junger Mann wurde bei einem Motorradunfall in Magdeburg schwer verletzt.

Alles in Kürze

Er überholte, als das Auto vor ihm abbiegen wollte. (Symbolfoto) © antikainen/123RF

Am gestrigen Donnerstag war der 18-jährige Motorradfahrer in der Johannes-R.-Becher-Straße unterwegs, wie das Polizeirevier Magdeburg am heutigen Freitag mitteilte.

Dabei fuhr er einer 47-Jährigen in Richtung Neuer Sülzeweg hinterher.

Vor der Einmündung in die Pablo-Picasso-Straße wollte er das Auto vor sich überholen. Dieses wollte aber nach links abbiegen und sah den 18-Jährigen zu spät.

Die Fahrzeuge krachten ineinander, der junge Mann wurde von seinem Motorrad und über die Motorhaube des Autos geschleudert.

Er wurde mit einem schwer verletzten Bein in einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht.