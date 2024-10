Überschuldet und gekündigt: Mieter (†66) jagte Haus absichtlich in die Luft

Zeil am Main - In einem Wohnhaus in Unterfranken gibt es eine Explosion . Unter den Trümmern wird eine Leiche entdeckt. Der Tote ist vermutlich der Mieter, der absichtlich eine Gasflasche aufdrehte.

Am vergangenen Dienstag (15. Oktober) waren Teile des Hauses in Zeil am Main bei einer Explosion zerstört worden. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Schulden und die Kündigung seiner Wohnung haben den Mann wohl dazu getrieben, sein Mietshaus in die Luft zu jagen. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben.

Der 66-Jährige starb vermutlich in den Trümmern, sagte ein Sprecher der Polizei. Allerdings stehe das Ergebnis der DNA-Analyse des Leichnams noch aus.

Die Ermittler vermuten, dass der Mann mittels einer geöffneten Gasflasche absichtlich am vergangenen Dienstag (15. Oktober) die Explosion in dem Mehrfamilienhaus in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) verursacht hat.

Andere Bewohner des Hauses hatten es am vergangenen Dienstag selbstständig und unverletzt verlassen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen hohe Flammen aus dem Dachstuhl, die auf das gesamte Obergeschoss übergegriffen hatten.