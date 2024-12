Überseecontainer aufgebrochen, Feuerwerk im Wert von 18.000 Euro geklaut

Rodewisch/Meerane - In Rodewisch ( Vogtland ) haben unbekannte Diebe eine riesige Menge Feuerwerk geklaut. Auch in Meerane (Landkreis Zwickau ) verschwanden bei einem Einbruch Feuerwerkskörper.

Sie verursachten außerdem Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Sie öffneten gewaltsam die Türen der Container im Bereich der Warenanlieferzone eines Einkaufmarktes an der Sternkoppel und klauten Feuerwerkskörper im Gesamtwert von 18.000 Euro.

Im Zeitraum vom Nachmittag des 17. Dezember bis zum gestrigen Freitagvormittag machten sich laut Polizei unbekannte Täter an drei Überseecontainern zu schaffen.

Die Polizei sucht ebenfalls Zeugen nach einem Einbruch in Meerane.

Hier verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von Dienstmittag bis Freitagfrüh gewaltsam Zutritt in ein Geschäft an der Äußeren Crimmitschauer Straße.

Gestohlen wurden hier Feuerwerkskörper im Wert von circa 850 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 9000 Euro.

Sind Euch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen können? Hinweise nimmt die Polizei in Glauchau unter der Telefonnummer 03763-640 entgegen.