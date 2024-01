07.01.2024 10:29 30-Jähriger bemerkt Rauch und handelt blitzschnell: BMW von Feuer zerstört

In Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitag ein BMW in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Uhlstädt-Kirchhasel - In Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitag ein BMW in Flammen aufgegangen. Der BMW wurde durch das Feuer zerstört. © Landespolizeiinspektion Saalfeld Wie die Polizei am Sonntagvormittag erklärte, hatte sich der Brand zwischen den Ortsteilen Zeutsch und Beutelsdorf ereignet. Ein 30-Jähriger hatte während der Fahrt eine Rauchentwicklung in seinem Fahrzeug wahrgenommen. Der Autofahrer handelte daraufhin geistesgegenwärtig. Er hielt an und verließ seinen BMW. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte anschließend und konnte die Flammen löschen. Der BMW wurde allerdings nicht mehr zu retten. Durch das Feuer sickerte Kraftstoff in den Boden. Darüber hinaus wurden Verkehrszeichen durch das Feuer beschädigt. Die Polizei sprach von einem erheblichen Sachschaden, nannte jedoch keine konkrete Summe.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Saalfeld