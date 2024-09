Umstrittene Suizidkapsel eingesetzt – mehrere Personen festgenommen!

Schaffhausen (Schweiz) - Am Montag verstarb eine 64-jährige Frau in einer Suizidkapsel nahe der deutschen Grenze. Nun laufen Ermittlungen.

Die Selbstmordkapsel Sarco wird von der Firma "The Last Resort" propagiert. © Ahmad Seir/AP

Das aus der Niederlanden stammende Gerät "Sarco" der Firma "The Last Resort" wurde entwickelt, um Menschen, die Sterbehilfe beanspruchen möchten, einen schmerzfreien Tod ohne Medikamente zu ermöglichen.

So kann der Mensch im Inneren der versiegelten Kapsel einen Knopf drücken, wodurch Stickstoffgas eingeleitet wird. Das führt zum langsamen Einschlafen, innerhalb von Minuten stirbt man schließlich an Sauerstoffmangel.

Vor Montag wurde die Kapsel noch nie verwendet. Zudem ist dieses Gerät in der Schweiz illegal. Zwar ist passive Sterbehilfe in dem Land zugelassen, sofern keine selbstsüchtigen Beweggründe vorliegen. Dennoch erfülle der "Sarco" nicht die Anforderungen des Produktsicherheitsrechts und die Verwendung von Stickstoff sei nicht rechtskonform, so die Schweizer Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider.

Wie der SWR berichtet, laufen nun die Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige.