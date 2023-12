16.12.2023 12:47 Geldautomat gesprengt: Polizei klaubt mehrere 10.000 Euro von der Straße

Harsefeld - In Harsefeld (Landkreis Stade) wurde in der vergangenen Nacht ein Geldautomat in der Marktstraße gesprengt. An der Bankfiliale entstand ein erheblicher Schaden. © Polizeiinspektion Stade Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatten Anwohner gegen 3 Uhr einen lauten Knall gemeldet, der aus dem Gebäude einer dortigen Filiale der Deutschen Bank zu hören war. Unbekannte hatten den Geldautomaten in einem Raum des Gebäudes gesprengt, heißt es weiter. Trümmer, Glasscherben und Bargeld waren auf die Straße geflogen, wie auch auf Bildern vom Tatort zu sehen ist. Durch die Wucht der Explosion wurde auch der zweite Automat in dem Gebäude vollständig zerstört, so die Polizei. Polizeimeldungen Europaweite Fahndung: Autodieb auf A4 vor polnischer Grenze gestellt! Ein kleiner Brand vor der Gebäude der Bank konnte den Angaben nach schnell gelöscht werden. Der oder die Täter waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung geflohen. Ob, beziehungsweise wie viel Bargeld bei der Tat erbeutet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Polizisten sammeln tausende Euro von der Straße auf Polizisten sammeln das Geld von der Straße auf. © Polizeiinspektion Stade Beamte konnten selbst noch mehrere zehntausend Euro von der Straße und den angrenzenden Grundstücken klauben und sicherstellen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos. Am Gebäude und im Bereich der angegangenen Filiale entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehr als 100.000 Euro geschätzt wird. Polizeimeldungen Leichenfund bei Ludwigsburg: Tötete Sohn erst Mutter und dann sich selbst? Die Marktstraße musste für den gesamten Einsatzzeitraum gesperrt werden, der Verkehr wurde innerorts umgeleitet, zu nennenswerten Behinderungen kam es nicht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

