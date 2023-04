21.04.2023 13:11 Unbekannte zerstören abgestellten Zug und richten Mega-Schaden an

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in einem abgestellten Zug in Sömmerda randaliert.

Von Christian Rüdiger

Sömmerda - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in einem abgestellten Zug in Sömmerda randaliert. Die Täter verwüsteten einen abgestellten Zug im Sömmerdaer Bahnhof. © Bundespolizeiinspektion Erfurt Wie aus einer Mitteilung der Bundespolizei Erfurt hervorgeht, waren die Täter vermutlich in den Zug eingebrochen. An zwei Außentüren stellten die Beamten Beschädigungen fest. An zwei Türen, die zum Raum des Zugführers führen, waren ebenfalls Schäden festgestellt worden. Zuvor hatten sie den Angaben nach die Scheiben mit einem stumpfen Gegenstand zerstört und anschließend die Tür geöffnet.

Im Fahrgastraum entdeckten die Einsatzkräfte weitere Beschädigungen. Neben demolierten Scheiben war auch das Display eines Fahrkartenautomaten zerstört worden. Die Täter hatten offenbar versucht, den Automaten aufzubrechen, um an das Geld zu gelangen. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Polizeimeldungen Hubschrauber-Suche nach vermisstem Jungen (11) endet mit Festnahme Der entstandene Schaden wird aktuell mit rund 30.000 Euro angegeben. Die Bundespolizei sicherte Spuren am Zug und suchte den Tatort nach Beweismitteln ab. Von den Tätern fehlt bislang noch jede Spur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Geräuschen, die am Bahnhof in Sömmerda zwischen Dienstag (21 Uhr) und Mittwoch (4.45 Uhr) wahrgenommen wurden, können der Bundespolizei Erfurt gemeldet werden.

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Erfurt