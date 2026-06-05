Unfall am Ortseingang: Kia mit Totalschaden, Hund muss ins Tierheim

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Auf der Bundesstraße 94 im Landkreis Greiz hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Ein älterer Herr wurde verletzt.

Von Christian Rüdiger

Greiz - Auf der Bundesstraße 94 im Landkreis Greiz hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Ein älterer Herr wurde verletzt.

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall auf der B94 im Landkreis Greiz. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt nach dem Unfall auf der B94 im Landkreis Greiz. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Ein 75-jähriger Autofahrer war rund 100 Meter nach dem Ortseingang Zoghaus aus bislang noch ungeklärten Gründen nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Kia hatte sich danach überschlagen und war auf der Seite liegen geblieben.

Den Angaben nach wurde der ältere Herr leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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Sein Kia hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Der im Auto befindliche Hund blieb unverletzt und wurde vorübergehend in die Obhut des Tierheims Greiz übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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