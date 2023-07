14.07.2023 15:31 Unfall auf A2: Transporter kracht auf absichernden Polizeiwagen

Am Freitag kam es auf der A2 am Kreuz Wolfsburg zu einem Unfall. Ein Kleintransporter krachte in ein Polizeiauto, welches eine Gefahrenstelle absicherte.

Von Robert Lilge

Braunschweig - Auf der A2 am Autobahnkreuz Wolfsburg kam es am heutigen Freitagmorgen zu einem Unfall, in dem auch ein Polizeiauto verwickelt war. Ein Kleintransporter krachte auf der A2 in ein Polizeiauto, welches eine Gefahrenstelle absicherte. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Eigentlich haben um 7.40 Uhr zwei Polizeibeamte eine Gefahrenstelle aufgrund eines liegengebliebenen Lasters abgesichert. Sie standen mit ihrem Auto vor dem Lkw, welcher kurz hinter dem Autobahnkreuz auf einer Standspur liegengeblieben war. Aus noch bisher ungeklärter Ursache fuhr ein polnischer Fahrer eines Kleintransporters in das stehende Polizeiauto. Polizeimeldungen Lkw-Ladung schlecht gesichert: 24 Tonnen Kanthölzer drohen auf A71 zu rutschen Der Streifenwagen wurde nach dem Aufprall auf die Seite geworfen. An ihm entstand ein Totalschaden, berichtet die Polizei Braunschweig. Die beiden Polizisten, die in ihrem Auto saßen, sowie der Fahrer des Kleintransporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher