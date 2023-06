Horror-Unfall: Lkw-Fahrer von tonnenschwerem Betonteil zerquetscht!

Hockenheim/Mannheim - Es war ein schreckliches Bild, welches sich den Einsatzkräften am späten Nachmittag des gestrigen Donnerstags bot. Das Führerhaus eines Lastwagens wurde in Baden-Württemberg von einem schweren Betonteil förmlich zerquetscht, der darin sitzende Fahrer starb. Abseits aller Tragik herrschen auch Ungereimtheiten.

Einen Kran hierfür konnten aber nur die Kollegen aus Mannheim zur Verfügung stellen. Bis diese am Unfallort mitsamt eines Rettungshubschraubers eingetroffen waren und das Betonteil angehoben hatten, war es für den Laster-Fahrer jedoch zu spät.

Als erste Retter vor Ort waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Hockenheim. Doch schnell wurde den Brandmeistern klar, dass der Verunfallte nur dann geborgen werden kann, wenn zuvor die enorme Last vom Führerhaus genommen wird.

Durch die enorme Last wurde dieses massiv beschädigt und der 55-Jährige darin eingeklemmt.

Ersten Ermittlungen zufolge touchierte das Fahrzeug laut Angaben eines Sprechers der Mannheimer Polizei das Gebäude in Höhe der Ausfahrt, was dazu führte, dass ein tonnenschweres Betonteil schräg herabstürzte und das Führerhaus des Lastwagens von hinten traf.

Im Nachgang an das tragische Unglück gibt es aber durchaus Ungereimtheiten, was die Ursache betrifft. Somit schaltete sich jetzt die Facheinheit des Verkehrsdienstes der Polizei in Mannheim ein.

Vor allem gilt es für die Spezialisten zu klären, ob nicht nur allein die vermeintliche Fehleinschätzung des Verstorbenen ursächlich für den Vorfall war, sondern ob das abgestürzte Betonteil mitunter ungenügend verankert war.