Wendemanöver missglückt: Simson-Fahrer schwer verletzt

Borna - Bei einem waghalsigen Wendemanöver an einer Kreuzung im Landkreis Leipzig kam es am Freitagabend zu einem Unfall . Ein Simson-Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Simson-Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © dpa/Hendrik Schmidt

Am Unfall war auch ein VW-Fahrer (29) beteiligt, der auf der Bahnhofstraße in Borna in nordöstliche Richtung fuhr.

Im Kreuzungsbereich zur Altenburger Straße wollte der Caddy-Fahrer dann gegen 20.15 Uhr wenden.

Unglücklicherweise übersah er dabei einen Moped-Fahrer (44), der ebenfalls auf der Bahnhofstraße in Richtung Nordosten unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 44-Jährige laut Angaben der Polizei schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, sei aktuell noch nicht bekannt.