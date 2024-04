Unfall in Bergisch Gladbach: Teenager von Auto erfasst und schwer verletzt

Bergisch Gladbach - Bei einem heftigen Verkehrsunfall in Bergisch Gladbach (Rheinisch-Bergischer Kreis) wurde am Montagmorgen (22. April) ein 14-jähriger Teenager schwer verletzt.

Weil sie nicht mehr ausweichen konnte, kollidierte eine 27-Jährige am Montagmorgen (22. April) mit ihrem Citroën mit einem Teenager. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, befuhr eine 27-Jährige in ihrem Citroën gegen 7.10 Uhr die Wipperfürther Straße in Richtung Moitzfeld, als der Teenager plötzlich unmittelbar vor dem Wagen auf die Straße lief.

Weil die Fahrerin keine Chance mehr hatte, auszuweichen, kam es zum Zusammenprall zwischen Citroën und dem 14-Jährigen. Dadurch erlitt der Teenager schwere Verletzungen.

Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Unfallwagen wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.