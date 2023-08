17.08.2023 16:25 Unfall in Magdeburg: Auto kracht in Haltestelle, Fahrer verletzt

In der Leipziger Chaussee kam es am Dienstagabend zu einem Unfall, bei dem ein Mann in eine Haltestelle krachte und sich verletzte.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Dienstagabend kam es auf der Leipziger Chaussee in Magdeburg zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer in eine Haltestelle krachte und sich verletzte. Der starke Regen erschwerte dem Fahrer die Sicht, sodass er mit der Haltestellenbegrenzung kollidierte. © Polizeirevier Magdeburg Wie das Polizeirevier Magdeburg am Donnerstag mitteilte, sei der Fahrer aufgrund des Starkregens von der Fahrbahn abgekommen. Der Polizei gegenüber erklärte er, dass er die Straße nicht mehr erkennen konnte. Der Verunfallte sei daraufhin mit einem Bordstein kollidiert und dann mit der Haltestellenbegrenzung. Hierbei wurde die Verglasung zerstört. Der Fahrzeugführer wurde durch die ausgelösten Airbags beim Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er ihn ein Krankenhaus gebracht.

