Rentnerin erfasst Kind und fährt einfach weiter: Dreijähriger schwer verletzt

Tettnang - Nachdem sie ein Kleinkind angefahren hatte, beging e ine 78-Jährige Frau am Mittwochnachmittag mutmaßlich Fahrerflucht.

Der Rettungsdienst in Tettnang (Bodenseekreis) versorgte das Kleinkind. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Citroen-Fahrerin war gegen 16 Uhr in der Loretostraße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg hielt sie für eine Mutter und ihr Kind an. Kurz darauf fuhr sie weiter, einen kleinen Jungen soll sie dabei allerdings übersehen haben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erfasste die Rentnerin den Dreijährigen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Anschluss verließ die 78-Jährige den Unfallort, ohne auf die Polizei zu warten. Sie muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts der Unfallflucht verantworten.