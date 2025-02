Fahrer flüchtet nach Unfall: Ein Zettel am "Tatort" sorgt für Wirbel

Herdecke - In Nordrhein-Westfalen hat sich der mutmaßliche Verursacher eines Unfalls einen Spaß erlaubt. Der Geschädigte konnte nicht darüber lachen.

Dieser Zettel klebte an der Windschutzscheibe des schwarzen Volkswagens. © Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Wie die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mitteilte, wurde am vergangenen Montag ein schwarzer VW an der Hauptstraße in Herdecke im südöstlichen Ruhrgebiet beschädigt.

Der Unfall soll sich zwischen 6 Uhr und 9.15 Uhr ereignet haben. Allerdings blieb der Verursacher nicht am "Tatort" und wartete auf den Fahrer des Volkswagens, sondern hinterließ lediglich einen Zettel an der Windschutzscheibe.

Dessen Inhalt könnte auch der Feder eines Komikers entsprungen sein: "Sehr geehrter Autobesitzer, Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich soeben gegen Ihr Auto gefahren bin", lauteten die ersten Worte.

Was danach folgte, dürfte den Geschädigten so richtig auf die Palme gebracht haben!