19.01.2024 09:53 Unfassbar! Unbekannter wirft Feuerwerkskörper auf Jugendliche, 17-Jähriger schwer verletzt

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper von der Theodor-Heuss-Brücke in Wesel in NRW geworfen und dabei zwei Jugendliche verletzt.

Von Jonas Reihl

Wesel - Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (18. Januar) im nordrhein-westfälischen Wesel einen Feuerwerkskörper von einer Brücke geworfen. Ein 17-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Polizeistelle Wesel sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Unbekannten machen können. (Symbolbild). © 123rf/huettenhoelscher Die unfassbare Tat ereignete sich um 20.50 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke auf der Isselstraße. Wie die Polizei berichtet, warf der Unbekannte den Feuerwerkskörper von der Brücke auf einen darunter befindlichen Parkplatz, auf dem sich ein 16-Jähriger sowie ein 17-Jähriger befanden. Der Feuerwerkskörper landete direkt zwischen den beiden Jugendlichen und explodierte. Polizeimeldungen Gruppe greift Trans-Duo in U-Bahn an: Faustschläge und Beleidigungen Beide Opfer mussten anschließend zur ärztlichen Versorgung per Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Insbesondere der 17-Jährige habe laut Polizei schwere Verletzungen davon getragen. Die Polizei Wesel sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf Theodor-Heuss-Brücke gemacht haben und dementsprechende Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Rufnummer 0281-1070 entgegen.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher