Ungewöhnliche Fahrstunde: Polizei staunt bei Anblick des Fahrers nicht schlecht

Halle - Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei ein Auto in Halle. Beim Alter des Fahrers staunten die Beamten dann nicht schlecht.

In Halle saß ein elfjähriger Junge hinter dem Steuer eines Kleinwagens. (Symbolbild) © 123RF/buraratn

Gegen 11 Uhr meldeten Augenzeugen, dass bei einem Kleinwagen, der auf der Straße Am Kirchteich in Halle (Sachsen-Anhalt) unterwegs war, offenbar ein Kind am Steuer saß.

Beim Eintreffen der Beamten konnten sie noch beobachten, wie ein schneller Fahrerwechsel stattfand, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Laut Aussagen des erwachsenen Autofahrers, habe er seinem elfjährigen Sohn lediglich eine verfrühte Fahrstunde verpassen wollen.