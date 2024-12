Ungewolltes Weihnachtsgeschenk? Teenager macht traurige Entdeckung

Die Hagener Polizei übergab das Kätzchen ans örtliche Tierheim. © Polizei Hagen

Wie ein Sprecher Hagener Polizei am Freitag schilderte, war der Teenager am frühen Donnerstagabend in der Altenhagener Straße unterwegs, als er in einem Hauseingang plötzlich den kleinen Findling bemerkte, der dort ganz allein ausgeharrt hatte.

Neben der verängstigten Katze lag demnach eine mit Tiernahrung gefüllte Tüte und bot zusammen mit dem Vierbeiner ein Bild, das mehr Fragen aufwarf, als es beantwortete:

War das Jungtier bewusst ausgesetzt worden, vielleicht sogar als ungewolltes Weihnachtsgeschenk? "Das konnte bislang nicht ermittelt werden", schilderte der Sprecher.