Unruhe im Magdeburger Allee-Center: Ladendieb kassiert mehrere Anzeigen

Magdeburg - Nachdem ein Mann in Magdeburg beim Klauen erwischt wurde, fielen seine Hemmungen und er machte sich zusätzlich in verbaler Form strafbar.

Ein 67 Jahre alter Mann rief in einem Magdeburger Einkaufszentrum rechtswidrige Parolen und zeigte den Hitlergruß. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

In einem Supermarkt im Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee wurde am gestrigen Montag ein 67 Jahre alter Mann bei einem Diebstahl beobachtet.

Er hatte es dabei auf eine Dose Whisky-Cola abgesehen. Vermutlich war es nicht seine erste an diesem Tag.

Er bekam daraufhin eine Anzeige und ein Hausverbot von der Marktleitung ausgesprochen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Das hielt ihn aber nicht davon ab, wenige Meter weiter ebenfalls Unruhe zu stiften.

In einem weiteren Supermarkt zeigte er den Hitlergruß und rief mehrfach verfassungswidrige Parolen.

Aus einer Strafanzeige wurden daraufhin mehrere.