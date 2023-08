Unwetter fordert Todesopfer: Camper (†62) von Baum erschlagen

Hechingen - In Hechingen (Zollernalbkreis) ist ein Mann (†62) während eines Unwetters von einem Baum erschlagen worden.

Eine Fußgängerin hatte am Freitagmorgen den leblosen Körper des 62-Jährigen entdeckt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, hatte der 62-Jährige am Donnerstag alleine an einem frei stehenden Baum zwischen Hechingen und dem Stadtteil Stetten gezeltet, als das Unwetter über die Region hinwegfegte.

Während des Gewitters sei durch den Sturm dann ein Teil des Baumes entwurzelt worden und auf das Zelt des Mannes gestürzt, erklärte ein Sprecher der Beamten.

Am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr entdeckte eine Passantin den Leichnam des 62-Jährigen und alarmierte umgehend die Polizei.