Vandalen zerstören Ampeln: Bahnverkehr beeinträchtigt

Mit Steinen wurden die Lampen zerstört, sodass es zu einer Störung an der gesamten Schrankenanlage kam. © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, hatten Vandalen das Lichtsignal an der Schranke am Bahnübergang in Eching in der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt.

Gegen 22 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei über die mutwillige Beschädigung.

Ein Techniker der Bahn war schnell vor Ort. Trotzdem kam es über Stunden zu Ausfällen und Verspätungen im Fahrplanablauf.

Dem Techniker zufolge wurden wohl Schottersteine dazu verwendet, um die drei Lampen zu beschädigen.