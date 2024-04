Vater geht eine rauchen, als plötzlich der Zug mit seinen Kindern losfährt

Ein 56 Jahre alter Mann am Bahnhof Neumünster angesteckt, als sich der Regionalzug mit seinen drei Kindern an Bord in Richtung Flensburg aufmachte.

Von Robert Stoll

Flensburg - Das macht er nicht noch einmal! Ein Dreifach-Vater hat sich am Dienstagabend am Bahnhof Neumünster eine Zigarette angezündet, als der Zug mit seinen Kindern (8, 11 und 14 Jahre alt) Richtung Flensburg in Bewegung setzte.

Der Regionalzug fuhr los, als sich der 56-jährige Vater eine Zigarette ansteckte. © Patrick Pleul/dpa Wie die Bundespolizei am Mittwoch erklärte, hatte sich der Mann in Neumünster noch beim Zugbegleiter über die Abfahrt des Regionalexpresses erkundigt und genügend Zeit gesehen, sich noch eine Fluppe anstecken zu können. Doch just in dem Moment, als er im Raucherbereich ankam und zum Feuerzeug griff, schloss der Zug die Türen und setzte sich in Bewegung. Der 56-Jährige nahm sofort Kontakt zu einem Bahnmitarbeiter auf, der wiederum den Zugbegleiter informierte. Dieser kümmerte sich umgehend um die drei Kinder, die in Flensburg in die Obhut der Bundespolizei übergeben werden konnten.