Verbrennungen am Kopf! Polizei ermittelt nach Pyro-Einsatz bei Bundesliga-Spiel

Augsburg - Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nach einem Spiel in der Fußball-Bundesliga wegen gefährlicher Körperverletzung.

Fans brannten beim Spiel Augsburg gegen Mainz in der WWK-Arena Pyrotechnik ab. © Harry Langer/dpa

Am vergangenen Freitag kam es beim Fußballspiel des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 (2:3) gegen 22 Uhr zu Verletzungen durch Pyrotechnik in der WWK-Arena, teilte die Polizei am Montag mit.

An der Nordtribüne zündeten mehrere vermummte Täter "pyrotechnische Gegenstände". Eine 27-Jährige erlitt dadurch Verbrennungen im Kopfbereich und eine 20-Jährige eine Rauchgasvergiftung.

Da die Täter noch unbekannt sind, hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.