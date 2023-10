06.10.2023 13:50 Verdächtiger Brief: Polizei umstellt Grundschule in Stuttgart

Verdächtiger Brief! An einer Grundschule in Stuttgart kam es am Freitagmorgen zu einem Polizei-Großeinsatz.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Polizei-Großeinsatz an einer Grundschule in Stuttgart! Die Polizei umstellte die Schule und suchte diese ab. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Aufgrund eines verdächtigen Briefs rückten am Freitagmorgen starke Polizeikräfte zur Grundschule in der Ameisenbergstraße an. Der Konrektor der Schule hatte gegen 7 Uhr die Polizei alarmiert, da in einem Schreiben mögliche Straftaten angedroht wurden. Kurze Zeit später umstellten die Beamten die Schule. Auch Schüler und Lehrer durften das Schulgelände in dieser Zeit nicht betreten. Polizeimeldungen Antisemitismus-Vorfall in Weimar: Kripo ermittelt Gegen 8 Uhr konnte eine Gefährdung ausgeschlossen werden. Der Schulbetrieb wurde wieder aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht den Verfasser des Briefs.

