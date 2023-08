Verdächtiger Mann bietet Jungen (10) Süßigkeiten an: Mutter macht entscheidenden Fehler

Nachdem er von dem ihm unbekannten Mann angesprochen worden war, nahm der Zehnjährige mit seinem Tretroller Reißaus. (Symbolfoto) © 123RF/galitskaya

Doch was war genau geschehen? Wie Pressesprecherin Ghislaine Wymar vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in ihrem Bericht vom heutigen Dienstagnachmittag mitteilte, wurde der erst zehn Jahre alte Bub am vergangenen Sonntagnachmittag in Maikammer gegen 14 Uhr von einem ihm unbekannten Mann angesprochen.

Der Erwachsene war am Steuer seines weißen Transporters in der Hartmannstraße nahe an den Schüler herangefahren und bot diesem Süßigkeiten an - wohl um den Jungen dazu zu bewegen, mit ihm mitzufahren.

Geistesgegenwärtig schlug der Zehnjährige jedoch das Angebot aus, schnappte sich seinen Tretroller und fuhr davon. In der Folge berichtete er seiner Mutter von dem unheimlichen Zwischenfall. Doch die reagierte keinesfalls so, wie sich das die Polizei gewünscht hätte.

Denn anstatt an die Ordnungshüter wandte sich die Frau an die sozialen Medien und fand über einen entsprechenden Kommentar zu ihrem erstellten Beitrag zum Sachverhalt heraus, dass es ich bei dem mysteriösen Mann wohl um einen Sexualstraftäter handelte.