Verdächtiges Paket mit weißem Pulver: Mehrere Personen in DHL-Zentrum verletzt

Langenzenn - Mehrere Personen in einem DHL-Verteilzentrum sind am Freitagvormittag nach dem Fund eines verdächtigen Pakets verletzt worden.

Mindestens acht Verletzte seien in hautärztlicher Behandlung, sagte eine Polizeisprecherin. © Daniel Karmann/dpa

Was sich genau in dem Paket befunden hat, ist noch unklar. Auch gibt es keine Informationen von wem oder vor allem an wen das Paket geschickt wurde. Der Absender scheint jedoch nicht in Verantwortung genommen zu werden.

Wie im Laufe der Untersuchungen bekannt wurde, seien an mehreren Paketen Anhaftungen des weißen Pulvers entdeckt worden. Diese kämen nicht alle vom gleichen Absender.

"Für die Bevölkerung vor Ort bestand und besteht keine Gefahr", konnte Frank Stegmann, Pressesprecher der Kreisbrandinspektion, beruhigen.

Über die konkrete Art des unbekannten Stoffes kann man noch nichts sagen. Verschiedene Gefahrstoff-Experten haben bereits Proben genommen und seien nun dabei, diese zu analysieren. Es wird empfohlen, den Bereich im mittelfränkischen Landkreis Fürth weiträumig zu umfahren.

Polizei, Feuerwehr und Gefahrgut-Spezialisten sind vor Ort. Das Gebäude wurde geräumt und für die Mitarbeiter eine sogenannte Dekontaminationsdusche eingerichtet, damit alle schädlichen Substanzen abgewaschen werden können.

Originalmeldung: 12.16 Uhr. Letzte Aktualisierung: 14.05 Uhr.