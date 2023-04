Tödliches Ende: Junger BMW-Fahrer (†20) kracht nach Verfolgungsjagd hinter der Grenze in Lastwagen!

Auf der tschechischen Seite der Grenze verlor der junge BMW-Fahrer an der Abfahrt in Richtung Petrovice die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen Lastwagen. (Symbolbild) © Steffen Füssel

Als die Polizeibeamten den BMW-Fahrer gegen 20.50 Uhr an der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, drückte der 20-Jährige auf das Gaspedal und flüchtete in Richtung Prag, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag mit.

Nach Angaben der Bezirkspolizeidirektion in Ústí nad Labem erhielten die tschechischen Kollegen gegen 21 Uhr die Meldung über den fliehenden BMW-Fahrer.

Kurz nachdem der junge Raser die deutsch-tschechische Grenze überquert hatte, kam es bei der Autobahnausfahrt in Richtung Petrovice zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Laut Polizeiangaben knallte der 20-Jährige aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit in einen parkenden Lastwagen.

Der junge BMW-Fahrer erlitt durch den Crash schwere Verletzungen, an denen er noch am Unfallort erlag.