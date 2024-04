29.04.2024 11:41 Verhängnisvoller Grill-Unfall: 31-Jähriger muss in Klinik geflogen werden!

Bei einem Grill-Unfall in Groß-Gerau wurde am vergangenen Samstag ein 31-jähriger Mann schwer verletzt. Er musste per Helikopter in eine Klinik geflogen werden.

Von Maximilian Hölzel

Groß-Gerau - Die ersten warmen Tage des Jahres laden zum Grillen ein, doch nicht immer endet das Beisammensein im Freien gut. Bei einem tragischen Vorfall im südhessischen Groß-Gerau wurde jetzt ein 31-jähriger Mann schwer verletzt. Im südhessischen Groß-Gerau kam es am Samstag zu einem Grill-Unfall mit einer schwer verletzten Person. (Symbolfoto) © 123RF/tornado98 Einem Polizeibericht zufolge versuchte ein 59-jähriger Mann am vergangenen Samstag gegen 13.15 Uhr in der Odenwaldstraße seinen Grill mit ordentlich Spiritus anzufeuern.

Dabei entstand allerdings eine massive Stichflamme, die einen 31 Jahre alten Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Grill aufhielt, erwischte und auf ihn übersprang. Der 31-Jährige erlitt bei dem Grill-Unfall schwere Verletzungen. Er musste umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei leitete in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

