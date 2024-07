Verpeilter Ladendieb vergisst Handy am Tatort, kommt zurück

Zeugen beobachteten den Mann (31) in der Drogerie dabei, wie er sich ungeniert den Einkaufskorb vollschlug und diesen dann einfach mitnahm. (Symbolbild) © leaf/123RF

Ein 31-Jähriger ist am Montag in eine Drogerie spaziert, um sich großzügig Artikel in den Einkaufskorb zu räumen, wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz am heutigen Dienstag meldete.

Doch die Artikel an der Kasse auch zu bezahlen, war wohl nicht Teil seines Plans.

Mehrere Zeugen bestätigten, dass der Täter sich etliche Dinge in den Korb gesteckt hatte, die er dann einfach mitnahm. Der 31-Jährige flüchtete mit seiner Beute - und wäre sogar davongekommen!

Allerdings hat er in der ganzen Aufregung sein Handy am Tatort verloren.

Das wollte er anscheinend wiederhaben, denn er kam zurück in den Laden, wo er etwas später von der Polizei abgeholt und aufs Revier gebracht wurde.