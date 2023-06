19.06.2023 12:14 Versuchter Totschlag: 30-Jähriger muss nach brutalem Angriff notoperiert werden

Brutale Attacke in Merseburg (Saalekreis): Ein 30-Jähriger ist am Sonntagnachmittag so schwer am Kopf verletzt worden, dass er notoperiert werden musste.

Von Carolina Neubert

Halle (Saale)/Merseburg - Brutale Attacke in Merseburg (Saalekreis): Ein 30-Jähriger ist am Sonntagnachmittag so schwer am Kopf verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. In Merseburg wurde ein 30 Jahre alter Mann am helllichten Tag Opfer eins brutalen Angriffs. (Symbolbild) © 123rf/Susanne Fritzsche Wie die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Halle mitteilten, wird in dem Fall wegen versuchten Totschlags ermittelt. Eine Gruppe habe den jungen Mann gegen 15.40 Uhr in der Straße des Friedens "offenbar gezielt körperlich angegriffen", hieß es. Unter anderem seien dabei Schlagwerkzeuge benutzt worden. Zu der Tat werden nun Zeugen gesucht. Habt Ihr etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle unter der Telefonnummer 0345/2241291, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: 123rf/Susanne Fritzsche