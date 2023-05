Versuchtes Tötungsdelikt in Asylbewerberunterkunft: 39-Jähriger in U-Haft

Altenmarkt an der Alz - Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen 36 Jahre alten Mann in einer Asylbewerberunterkunft in Oberbayern ist der Tatverdächtige gefasst worden. Dem 39-jährigen Ukrainer wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei ermittelt gegen einen 39 Jahre alten Ukrainer wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Den Ermittlungen nach gab es in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in der Unterkunft in der Trostberger Straße in Altenmarkt an der Alz (Landkreis Traunstein) zwischen den Männern Streit.

Dabei soll der 39-Jährige seinem Mitbewohner in den Bauch gestochen haben. Das Opfer, ein ungarischer Staatsbürger, kam schwer verletzt in eine Klinik, der Verdächtige flüchtete. Zur Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben.

Am Samstagabend wurde der Mann in einem Zug auf Höhe der Stadt Geislingen (Baden-Württemberg) festgenommen. Zuvor soll er am Bahnhof in Ulm einen Diebstahl begangen haben.