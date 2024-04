Viel Polizei am Wuppertaler Zoo-Stadion: Das steckt dahinter!

Wuppertal - Viel Polizei war am Dienstagmorgen um 9 Uhr am Wuppertaler Zoo-Stadion. Der Grund: Die Beamten übten in der Umgebung für einen möglichen Einsatz bei der anstehenden Fußball-Europameisterschaft .

Ähnliche Übungen gab es in den vergangenen Wochen auch schon in Köln und im Ruhrgebiet. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14. Juni 2024.