Vier Jugendliche angegriffen: CFC-Fanartikel nach Fußballspiel geklaut

Burgstädt - Am Samstag wurde der Polizei ein weiterer Raub angezeigt, bei dem vier Jugendliche angegriffen und verletzt worden sind.

Die Polizei prüft nun Zusammenhänge mit einem ähnlichen Fall. (Symbolbild) © Frank Molter/dpa

Im aktuellen Fall trafen am Freitag nach einem Fußballspiel vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in der Mittweidaer Straße in Burgstädt auf eine Gruppierung, die sie plötzlich angegriffen habe.

"Im Zuge dessen erbeuteten die Täter diverse CFC-Fanartikel der Geschädigten. Durch den Angriff wurden drei der Jugendlichen [...] leicht verletzt", teilte die Polizei weiter mit. Es handele sich um einen 16-Jährigen sowie zwei 17-Jährige.

Ein weiterer 17-Jähriger musste ins Krankenhaus zur stationären Behandlung.