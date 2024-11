09.11.2024 13:11 567 Junger Mann geschlagen und beklaut: Jacken und CFC-Fanschals weg

Am Freitagabend ist ein junger Mann an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Burgstädt angesprochen und plötzlich ins Gesicht geschlagen.

Von Claudia Ziems

Burgstädt - In Burgstädt ist am späten Freitagabend ein junger Mann (20) geschlagen und beklaut worden. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Burgstädt wegen des Verdachts einer Raubstraftat. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Gegen 23.35 Uhr wurde der 20-Jährige laut Polizei durch einen Unbekannten an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße angesprochen und plötzlich ins Gesicht geschlagen. Drei weitere Unbekannte hielten den jungen Mann auf, als er flüchten wollte. Daraufhin wurde er aus der Gruppe heraus erneut angegriffen. "Zudem entwendeten die Unbekannten zwei Jacken sowie zwei Chemnitzer-FC-Fanschals des Geschädigten im Gesamtwert von etwa 250 Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Der Betroffene erlitt leichte Verletzungen, welche durch hinzugerufene Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt wurden", heißt es weiter. Polizeimeldungen Zum Karnevalsauftakt: Das rät die Polizei insbesondere Mädchen und jungen Frauen Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Raubstraftat. Wer hat am Freitagabend Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Zeugenhinweise werden im Polizeirevier Rochlitz unter der Telefonnummer 03737 789-0 entgegengenommen.

