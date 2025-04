Vierjähriger stürzt in Weiher! Spielkameraden werden zu echten Vorbildern

Wie die Polizei bekannt gab, wurde das Loch im Zaun des Weihers, das Unbekannte zu verantworten haben, nun wieder geschlossen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Als das Kind beim Spielen ins Wasser fiel, sei ein acht Jahre alter Junge sofort hinterhergesprungen und habe den Vierjährigen ans Ufer geschoben, teilte die Polizei mit.

Ein Elfjähriger habe das Kind dann aus dem Wasser gezogen. Der Vierjährige sei mit einem Schrecken davongekommen.

Mehrere Kinder standen demnach an dem Gewässer in der Nähe eines Sportplatzes in Kröning im Landkreis Landshut, als der Bub am Sonntag hineinfiel.

Dem Achtjährigen habe dann sein Zwillingsbruder aus dem Wasser geholfen, während ein anderes Kind die Eltern verständigt habe.

Die zwei Weiher dort sind laut den Ermittlern eigentlich umzäunt. Doch es gab ein Problem.