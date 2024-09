Völlig grundlos! Teenager schlägt Rentnerin mit Gehstock krankenhausreif

Der Jugendliche (15) hatte die Seniorin (83) mit ihrem eigenen Gehstock geschlagen und schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/rattanakun

Wie die Polizei am Montag schilderte, hatte die Seniorin aus Erftstadt am gestrigen Sonntagabend gegen 17.20 Uhr an einer Bushaltestelle an der Trierer Straße gesessen, als der 15-Jährige die Frau plötzlich ohne erkennbaren Grund angriff.

Demnach riss der Jugendliche der Rentnerin zunächst ihren Gehstock aus der Hand und schlug dann mit diesem mehrfach gegen den Kopf der Frau.

"Mehrere Zeugen eilten der am Boden liegenden 83-Jährigen zu Hilfe und hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest", schilderte ein Polizeisprecher.

Die Seniorin erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beamte widmeten sich derweil dem Teenager, der erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete.