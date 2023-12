Voller geht's nicht! Polizei zieht brutal überladenen Weintransport aus dem Verkehr

Einem anderen Verkehrsteilnehmer war der VW Transporter aufgefallen, weil die Anhängerkupplung teilweise über den Asphalt schleifte. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, war das Ganze bereits am vergangenen Samstag auf der A5 in Richtung Kassel passiert.

Demnach war einem anderen Verkehrsteilnehmer der Kleinbus aufgefallen: Das Fahrzeug schien komplett überladen, sodass die Anhängerkupplung teilweise über den Asphalt schleifte. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten der Autobahnpolizei in Butzbach stoppten den VW dann auf dem Rastplatz Limes bei Pohlheim im Landkreis Gießen.

Bei der anschließenden Kontrolle wunderten sich auch die Polizisten darüber, wie viel Wein man in einem Fahrzeug dieser Größe unterbringen kann.