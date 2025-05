Von der Polizei überwältigt: Messer-Mann läuft durch Mehrfamilienhaus

Jena - In Jena hat die Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann überwältigt.

Alles in Kürze

Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot zum Tatort ausgerückt. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Wie die Beamten am Sonntagmorgen erklärten, war der 41-Jährige in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lichtenhain mit einem langen Küchenmesser umhergelaufen und hatte mehrere Bewohner bedroht.

Nach einem abgesetzten Notruf war die Polizei anschließend mit mehreren Streifenwagen zum Tatort geeilt. Vor Ort wurde der Mann von den Einsatzkräften überwältigt und durchsucht. Das Messer konnte zunächst jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei ging daraufhin den Tatort ab und konnte das Küchenmesser vor dem Mehrfamilienhaus entdecken. Da sich der Mann den Angaben nach in einem "psychischen Ausnahmezustand" befand, wurde er in die Psychiatrie in Jena eingeliefert. Verletzt wurde niemand.