Von einer Brücke aus: Teenager bewerfen fahrenden Zug mit Böllern

Coswig (Anhalt) - Die Bundespolizei musste am Sonntagabend zu einem Einsatz nach Coswig in Sachsen-Anhalt ausrücken. Jugendliche bewarfen einen fahrenden Zug.

Die Jugendlichen warfen die Böller von der Brücke. (Symbolfoto) © Markus Klümper/DPA

Der Zugführer einer Regionalbahn meldete gegen 21.35 Uhr, dass sein Zug beim Passieren der Brücke an der Geschwister-Scholl-Straße mit Feuerwerkskörpern beworfen wurde. Das teilte die Bundespolizei am Montagmittag mit.

Er war gerade unterwegs von Dessau-Roßlau nach Lutherstadt Wittenberg.

Die Polizeibeamten trafen auf der Brücke zwei 15-Jährige an. Ein dritter Teenager war schon weg.

Die Jugendlichen gaben zu, dass sie die Böller gezündet und auf den Zug geworfen haben. Einer der beiden hatte noch weitere Feuerwerkskörper und außerdem Drogenutensilien dabei. Alles wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt.