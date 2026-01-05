Von einer Brücke aus: Teenager bewerfen fahrenden Zug mit Böllern
Coswig (Anhalt) - Die Bundespolizei musste am Sonntagabend zu einem Einsatz nach Coswig in Sachsen-Anhalt ausrücken. Jugendliche bewarfen einen fahrenden Zug.
Der Zugführer einer Regionalbahn meldete gegen 21.35 Uhr, dass sein Zug beim Passieren der Brücke an der Geschwister-Scholl-Straße mit Feuerwerkskörpern beworfen wurde. Das teilte die Bundespolizei am Montagmittag mit.
Er war gerade unterwegs von Dessau-Roßlau nach Lutherstadt Wittenberg.
Die Polizeibeamten trafen auf der Brücke zwei 15-Jährige an. Ein dritter Teenager war schon weg.
Die Jugendlichen gaben zu, dass sie die Böller gezündet und auf den Zug geworfen haben. Einer der beiden hatte noch weitere Feuerwerkskörper und außerdem Drogenutensilien dabei. Alles wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt.
Nachdem die Personalien der 15-Jährigen aufgenommen wurden, wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Gegen die Teenager wird nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung ermittelt.
Titelfoto: Markus Klümper/DPA