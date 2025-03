Vor Augen eines Kindes: Mann spielt in Bus an seinem erigierten Glied herum

Fürth - In einem Linienbus in Fürth ist es zu einem erschreckenden Zwischenfall gekommen: Ein Mann hat sich vor den Augen eines Mädchens an seinem erigierten Geschlechtsteil angefasst. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Tat hat sich in einem Bus abgespielt. (Symbolbild) © 123rf/olegdoroshin

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war das Kind am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, in das Fahrzeug der Linie 177, welches vom Stadttheater in Richtung der Sonnenstraße fuhr, eingestiegen.

Es setzte sich im Bus auf einen Zweiersitz. Schräg gegenüber saß der Unbekannte auf dem Sitz eines Viererplatzes und spielte an seinem Glied herum.

An der Haltestelle Paulskirche stoppte der Mann seine sexuellen Handlungen und stieg aus.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.