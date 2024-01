Vor Mädchen (14) in S-Bahn: Mann entblößt sich und masturbiert

Nürnberg - Ein 63-Jähriger hat sich in einer S-Bahn in Nürnberg vor einem Mädchen entblößt und masturbiert. Die 14-Jährige reagierte glücklicherweise goldrichtig.

In einer abfahrbereiten S-Bahn am Nürnberger Hauptbahnhof ist es zu schockierenden Szenen gekommen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Dienstag kam es am Montagnachmittag in einer abfahrbereiten S3 am Nürnberger Hauptbahnhof zu dem Vorfall.

Demnach setzte sich der Mann zunächst direkt gegenüber von dem Teenager hin.

Plötzlich stand er auf, öffnete seine Hose, setzt sich wieder hin und "begann an seinem Glied zu manipulieren", so die Polizei. Dabei versuchte er durchgehend Augenkontakt zu der 14-Jährigen zu halten.

Das Mädchen stand daraufhin auf und vertraute sich unmittelbar einer Reisenden an. Gemeinsam verständigten die beiden eine Streife der DB-Sicherheit.

Die Bundespolizei konnte den 63-Jährigen noch vor Abfahrt in der S-Bahn stellen. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.