Vor Silvester: Polizei rückt schon jetzt wegen Böllern aus

In Sachsen-Anhalt hat die Feuerwerks-Saison begonnen. © Thomas Frey/dpa

Die größeren Polizeistationen in Sachsen-Anhalt - Halle, Stendal, Magdeburg und Dessau-Roßlau - berichteten alle bereits von Einsätzen.

In Halle werde bereits "im gesamten Gebiet geböllert", teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur mit.

In Dessau-Roßlau hat bereits jemand einen Briefkasten mit einem Feuerwerkskörper aufgesprengt. Abgesehen davon habe es aber glücklicherweise keine Personen- oder Sachschäden gegeben - vorerst.

Die Silvesternacht ist seit jeher einer der unfallreichsten Tage für deutsche Krankenhäuser. Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember, wo fünf Menschen getötet und über 200 verletzt wurden, seien die Krankenhäuser in der Landeshauptstadt und in umliegenden Landkreisen sowieso schon an der Grenze.

Aus diesem Grund bat Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) in diesem Jahr um das Unterlassen von Feuerwerk in der Elbestadt.