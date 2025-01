08.01.2025 07:53 535 Während der Weihnachtszeit: Kupfer aus Häusern gestohlen

In der Zeit um Weihnachten sind in Plauen Unbekannte in leer stehende Wohnhäuser eingebrochen und haben Kupferleitungen und Kupferrohre gestohlen.

Von Ralf Hübner Plauen/Zwickau - Unbekannte sind während der Weihnachtszeit in Plauen im Vogtland in zwei leer stehende Mehrfamilienhäuser eingebrochen und haben dort Kupferkabel sowie Kupferrohre entwendet. In Plauen haben Kupferdiebe über die Weihnachtszeit zugeschlagen: Sie machten Beute im Wert von 10.000 Euro. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 90.000 Euro, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Der Wert des gestohlenen Buntmetalls wurde mit etwa 10.000 Euro angegeben. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge zwischen dem 18. Dezember und dem 3. Januar. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib des Kupfers machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Rufnummer 03741/140 entgegen.

