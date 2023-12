Während die Besitzer auf dem Friedhof waren: Autos aufgebrochen und leergeräumt

Köthen/Wolfen - Fiese Masche! Während Menschen nichtsahnend Friedhöfe in Anhalt-Bitterfeld besuchten, räumten Verbrecher ihre Autos leer.

In Anhalt-Bitterfeld wurden zwei Autos aufgebrochen und leergeräumt. (Symbolbild) © 123RF/maabaff

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Klöhn spielten sich beide Vorfälle am gestrigen Samstagnachmittag ab.

Demnach befand sich eine 60-Jährige gerade auf dem Friedhof Köthen, als die Täter sich an ihrem auf einem Parkplatz im Güterseeweg abgestellten Mercedes-Benz zu schaffen machten.

Sie brachen ein Seitenfenster des Wagen auf und ließen diverse Wertgegenstände mitgehen, sodass der Stehl- und Sachschaden auf einen dreistelligen Betrag geschätzt wird.

Nach ähnlicher Manier lief auch der Vorfall auf dem Parkplatz nahe des Friedhofs Wolfen in der Friedensallee ab: Nachdem sich die 50-jährige Fahrerin entfernt hatte, brachen die unbekannten Täter in das Auto ein und klauten alles, was nicht niet- und nagelfest war.

"In diesem Fall wird sich der entstandene Stehl- und Sachschaden auf circa 2000 Euro belaufen", so der Sprecher.