Während Eltern Einkäufe einräumen: Hund beißt Säugling und zischt ab!

Fulda - Am Dienstagabend kam es im osthessischen Fulda zu einem schockierenden Vorfall, bei dem ein Hund einen Säugling biss und sich anschließend samt Besitzer aus dem Staub machte.

Als die Eltern ihre Einkäufe verräumten, attackierte im osthessischen Fulda plötzlich ein Hund deren neun Monate altes Baby. (Symbolbild) © ammit/123rf

Wie die Polizei berichtet, hielten sich die Eltern mit ihrem Baby gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Jagdstein" auf, um dort ihre Einkäufe in ihr Auto zu verladen.



Plötzlich näherte sich aus unbekannter Richtung ein Hund dem in einem Baby-Sitz am Boden stehenden neun Monate alten Säugling.

In unmittelbarer Nähe zu dem Baby biss der Hund aus heiterem Himmel zu. Die Eltern verjagten den Vierbeiner sofort und hörten noch einen Pfiff, woraufhin das Tier in Richtung "Am Jagdstein"/Telekom verschwand.

Das neunmonatige Kind wurde leicht verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht klar, ob der Hundehalter den Biss bemerkt hatte. Trotz allem möchte die Polizei den Halter sowie dessen Hund ausfindig machen.

Der Hund wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 bis 35 Zentimeter hoch, hat dunkles kurzes Fell und trug ein Halsband.