Während Wahlkampf: Betrunkener bedroht OB-Kandidaten, dann zeigt er ihn plötzlich an

Halle (Saale) - Seltsamer Vorfall in Halle ( Sachsen-Anhalt ): Ein Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl wurde am Samstag von einem Mann bedroht. Dieser behauptete im Anschluss, der Politiker habe ihn danach mit dem Auto angefahren.

Es wurden Ermittlungen dazu aufgenommen, unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, Nötigung und Vortäuschen einer Straftat.

Die Wahl des Oberbürgermeisters in Halle findet am 2. Februar statt. Dafür hatte Vogt am Samstag auf dem Marktplatz Wahlkampf betrieben, wie in mehreren Storys auf seinem Instagram-Kanal ersichtlich ist.