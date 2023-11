03.11.2023 14:15 2.230 Waffen-Alarm in Solingen: Polizei gibt nach Evakuierung einer Gesamtschule Entwarnung!

Großeinsatz in Solingen! Die Polizei rückte am heutigen Freitagmorgen mit einem Aufgebot an, um eine Schule zu evakuieren.

Von Florian Fischer

Solingen - Großeinsatz in Solingen! Die Polizei rückte am heutigen Freitagmorgen mit einem Aufgebot an, um eine Schule zu evakuieren. Mittlerweile gaben die Beamten Entwarnung. An einer Gesamtschule in Solingen wurde eine verdächtige Person gesichtet. © Gianni Gattus Demnach hatte sich gegen 9.15 Uhr eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, nachdem sie eine verdächtige männliche Person auf der Wupperstraße in Richtung der Alexander-Coppel-Gesamtschule laufen gesehen hatte. Dabei soll diese eine Waffe dabei gehabt haben. Die Beamten rückten umgehend an und begannen mit umfangreichen Ermittlungs- und Suchmaßnahmen im Umfeld der Schule sowie auf dem Schulgelände und sperrte diesen Bereich großräumig ab. Im Verlaufe des Vormittags durchsuchten die Einsatzkräfte, unterstützt von Spezialeinsatzkräften und einem Hubschrauber, das Schulgebäude und das Schulgelände. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Schülern und der Lehrkräfte bestätigten sich jedoch glücklicherweise nicht. Polizeimeldungen Nach möglicher Bedrohungslage: SEK-Großeinsatz in Aalen beendet! Die Schüler wurden zu einem kirchlichen Begegnungszentrum in der Nähe gebracht, wie die Stadt mitgeteilt hatte. Während die Größeren von dort aus selbst nach Hause gehen konnten, wurden die Kleineren nach und nach von ihren Eltern abgeholt. Stadt Solingen richtet mit Behörden Krisenstab ein Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort. © Gianni Gattus Nach Angaben der Stadt hatte man gemeinsam mit den Behörden einen Krisenstab eingerichtet, da man den Hinweis sehr ernst genommen hatte.

Nach der Entwarnung seitens der Behörden hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Bereits vor etwas mehr als einer Woche war es an der Alexander-Coppel-Gesamtschule zu einem stundenlangen Polizeieinsatz gekommen, nachdem es eine Bombendrohung gegeben hatte. Polizeimeldungen Verdächtiger (†43) springt aus Fenster von Arztpraxis und stirbt! Hintergrund der Drohung vergangener Woche sei anscheinend der Gaza-Krieg, sagte damals ein Sprecher des NRW-Innenministeriums in Düsseldorf. Erstmeldung, 3. November, 11.19 Uhr; Update, 3. November, 14.15 Uhr.

Titelfoto: Gianni Gattus