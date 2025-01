Waffen, Drogen und Tiere: Polizei macht Großfund bei Durchsuchung

Mülsen - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Mülsen (Landkreis Zwickau ) stellte die Polizei zahlreiche Waffen und Drogen sicher. Auch mehrere Katzen und Hunde mussten gerettet werden.

Die Polizeidirektion Zwickau wurde von der sächsischen Bereitschaftspolizei und dem Polizeiverwaltungsamt unterstützt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde einem 41-jährigen Mann die waffenrechtliche Erlaubnis sowie der Jagdschein entzogen. Aufgrund dessen sollten am vergangenen Mittwoch seine Waffen sichergestellt werden.

Doch neben den gesuchten Waffen samt Munition fanden die Beamten auch Drogen in nicht geringer Menge.

Sie stellten rund 75 Gramm Crystal, 100 Gramm Haschisch, 80 Gramm Marihuana sowie mehrere Ecstasy-Tabletten und LSD-Trips sicher. Die Betäubungsmittel haben laut Polizeiinformationen insgesamt einen Verkehrswert von etwa 7000 Euro.

Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in die JVA gebracht. Am Donnerstag wurde der Deutsche dann einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

Erschwerend kommt hinzu, dass er dabei Zugriff auf Waffen hatte.