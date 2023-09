Wanderer (†26) stürzt im Kleinwalsertal in den Tod

Die österreichische Polizei entdeckte den Leichnam des Vermissten unterhalb eines Gipfels in Vorarlberg. (Symbolbild) © fritzifoto/123RF

Wie die Landespolizei Vorarlberg am Montag mitteilte, war der Mann am Freitag in Oberstdorf (Oberbayern) als vermisst gemeldet worden.

Noch in der Nacht wurde das Auto des 26-jährigen Deutschen auf dem Schwendle-Parkplatz am Fuße des Wildentals in Mittelberg entdeckt.

Durch Anpeilen seines Handys konnten die Einsatzkräfte das Suchgebiet auf den Bereich zwischen Oberstdorf und Hirschegg eingrenzen.

Die österreichische Polizei entdeckte schließlich den Leichnam des Mannes unterhalb des Gipfels des Kemptner Köpfle.