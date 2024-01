19.01.2024 15:23 661 War es ein gezielter Angriff? 50-Jähriger stirbt nach Attacke von Brutalo-Duo

In Berlin-Mitte ist ein 50 Jahre alter Mann in der Nacht zum heutigen Donnerstag attackiert worden und am Freitag im Krankenhaus gestorben.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Mitte ist ein 50-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag brutal überfallen worden und seinen Verletzungen erlegen. Die 8. Mordkommission ermittelt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der Mann starb in der Nacht zu Freitag im Krankenhaus, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der 50-Jährige wurde am Donnerstag gegen 0.50 Uhr lebensgefährlich verletzt auf der Brüsseler Straße gefunden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Zuvor soll er von zwei männlichen Tatverdächtigen angegriffen worden sein, die von den Einsatzkräften festgenommen wurden. Polizeimeldungen Toter Mann liegt auf A3, in seiner Wohnung entdeckt die Polizei Grausiges Sie sollen am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um einen Haftbefehl wegen Totschlags zu erwirken. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt weiter, besonders zu den Hintergründen der Tat. Erstmeldung vom 18. Januar 2024, 14.58 Uhr. Aktualisiert am 19. Januar um 15.23 Uhr.

